النيابة تستأنف على إخلاء سبيل المدون وائل عباس واثنين آخرين

استأنفت نيابة أمن الدولة العليا، على قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي بإخلاء سبيل كل من المدون وائل عباس ووليد الشوبكي ومؤمن حسن بتدابير احترازية، لاتهامهم ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.

يشار إلى أن النيابة قررت سابقا حبس المتهمين بالقضية 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، ووجهت إليهم عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو على شبكه التواصل الاجتماعى (فيس بوك) كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم المصري، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لبث شائعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.