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ضبط 93 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك بمركزين بالمنيا

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 02:13 م
ضبط 93 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك بمركزين بالمنيا
صورة أرشيفية
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احمد الخميسي
 
حررت إدارة المجازروالتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالمنيا، 5 محاضر بإجمالي 93 كجم (لحوم بقري-ضأن -جاموسي) غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل تداولها وبيعها في الأسواق للمواطنين حيث تم مصادرة كافة المضبوطات وإعدامها وفقًا للشروط والضوابط المتبعة.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة نظمتها المديرية على مدار يومين بمركزي ملوى وسمالوط،بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك في إطار ضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على الصالح العام.

أكد الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، أن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، شدد على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري.
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