الأهلي يكشف سبب استبعاد "كوليبالي" من لقاء بتروجت

قال محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سعيد بنجاح فريقه في تحقيق الفوز، أمس، على بتروجت بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع من منافسات الدوري.





وأشار إلى أن مباراة الأمس شهدت العديد من الأمور الإيجابية؛ منها مشاركة عمرو السولية بعد تعافيه من الإصابة بجانب استعادة الثنائي باسم علي وأيضا الدفع بأحمد علاء.





وأوضح أن أحمد علاء لم يكن مقيدًا في القائمة الإفريقية، ومن ثم لم يحصل على فرصته في وقت سابق ولكن بعد انتهاء المنافسات الإفريقية ظهر أمس في تشكيلة الفريق، خاصة أنه يتدرب بجدية في التدريبات اليومية.





وأشار إلى أن الأهلي أهدر أمام بتروجت العديد من الفرص التي كانت كافية لزيادة حصيلة الأهداف ومنها فرصة ناصر ماهر وأيضا وليد أزارو بجانب فرصة أيمن أشرف التي كان من الممكن أن تنتهى بهدف.





وذكر يوسف أنه منح المالي ساليف كوليبالي مدافع الفريق راحة من مباراة بتروجت بعد شعوره بإجهاد اللاعب نتيجة ضغط المباريات التي خاضها خلال الفترة الماضية، وكان أكثر اللاعبين مشاركة رغم عملية التدوير التي مرت على جميع اللاعبين، مؤكدا أن كوليبالي كان يشارك أيضا بشكل أساسي مع منتخب بلاده، ومن ثم كان من الطبيعي إراحته أمس والدفع بأحمد علاء بجوار سعد سمير مع الاحتفاظ بكريم نيدفيد في الجبهة اليمنى، وأيمن أشرف في اليسرى؛ للحفاظ على ثبات التشكيل في الخط الخلفي الذي لا يحتاج عادة إلى تغييرات كثيرة.





وأضاف المدير الفني المؤقت للأهلي أنه لم يجر أي تغييرات على تشكيلة الفريق أمام بتروجت سوى بالدفع بوليد أزارو وأحمد علاء فقط، في ظل سعيه أيضا لتثبيت التشكيل الذي خاض به مباراة المقاولون الثلاثاء الماضي.





وأتم أن الفترة الماضية شهدت عملا كبيرا على الجانب النفسي للاعبين لتخطي المرحلة الصعبة الحالية مع التشديد على ضرورة القتال حتى اللحظات الأخيرة من المباريات؛ من أجل تحقيق الهدف الرئيسي بالفوز وحصد النقاط الثلاث.



