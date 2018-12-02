وزير الكهرباء يضح حل نهائي لأزمة ارتفاع الفواتير

صرح وزير الكهرباء من خلال لقاء له، بأن المواطن المصري من حقه الحصول على خدمات مميزة بدون انقطاع في الكهرباء بالإضافة إلى إصدار فواتير كهرباء سليمة لا يوجد بها أخطاء والتي تعبر عن استهلاك المواطن فقط، حيث أن العنصر البشري الذي يعمل لابد أن يصدر منه أخطاء تترتب عليها صدور فواتير للكهرباء عالية التكلفة، كما أكد بأنه أصدر تعليماته لكل رؤساء شركات الكهرباء المختلفة القيام بحل جميع مشاكل المواطنين التي تتعلق بالفواتير وان الرؤساء هم المسئولين عن تلك الأخطاء والتجاوزات.





كما أشار سيادته بان الحل الأكيد والنهائي لمثل تلك المشاكل وأهمها مشاكل ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء وهو تركيب العداد الحديث والانتهاء من العدادات التقليدية القديمة، حيث أن العداد الحديث يوضح استهلاك الفرد بدقة، حيث يبلغ عدد العدادات التقليدية حوالي 30 مليون عداد تعمل الشركة على الانتهاء من تبديلهم بعدادات مسبوقة الدفع.



