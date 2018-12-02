.قناة "المحور" تحتفل الليلة بالعيد الوطنى 47 للإمارات ومئوية الشيخ زايد

فى إطار الدور الوطنى للإعلام الجاد والذى يساهم فى دعم أواصر الإخوة والمحبة بين الشعبين المصرى والإماراتي، قرر د. حسن راتب رئيس شبكة قنوات المحور مشاركة الشعب الإمارتى فرحته بالعيد الوطنى الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذى يتزامن مع الاحتفال بمئوية حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتخصيص تغطية خاصة من قناة المحور اليوم الأحد 2 ديسمبر لنقل فعاليات الاحتفالية الكبرى ونقل حى من مصر والإمارات لفرحة الشعبين المصرى والإماراتى بالعيد الـ47 لدولة الإمارات ولقاءات مع كبار المسئولين فى الدولتين.





قناة المحور الفضائية " قناة الأسرة العربية" تقدم تغطية خاصة اليوم الأحد 2 ديسمبر بهذه المناسبة الغالية على قلوب الشعب المصرى، وتبدأ التغطية من خلال إذاعة عدد من الفترات المفتوحة عن دولة الإمارات العربية، والعلاقات المتميزة بين مصر والإمارات وتبدأ من الخامسة وحتى السابعة مساءً ولقاءات خاصة مع عدد من الأشقاء فى دولة الأمارات والمسئولين.





كما تُذيع قناة المحور فى العاشرة مساءً وحتى الثانية عشر بعد منتصف الليل تغطية خاصة من صالون المحور الثقافى حيث حل السفير الإماراتى جمعة مبارك ضيف شرف الصالون فى حلقة خاصة واستثنائية، حيث قام د. حسن راتب بتكريمه ومنحه قلادة سيناء تقديراً لمكانته السياسية بالإضافة إلى عشقة لمصر وأهلها.





كما زف د. حسن راتب بشرى سارة إلى الشعب المصرى والإمارتى، حيث يتم تجهيز موسوعة عالمية عن حكيم العرب الشيخ زايد، على أن تكون مكتوبة ومصورة، وتحكى تلك الموسوعة كيف تم تأسيس دولة الإمارات على الحق والفضيلة فنمت وكانت لها آثار رائعة بأمتها، والدور الوطنى للشيخ زايد فى دعم القضايا الوطنية والاقليمية، وعن عشقه لمصر وشعبها.





قال د. حسن راتب : "إننا اجتمعنا اليوم بصالون المحور بقلوب محبة تجتمع على قلب رجل واحد هو " الشيخ زايد " وحبه وتقديرا له ومن كافة الشرائح المصرية والأطياف المختلفة العاشقة للشيخ زايد ولدولة الإمارات، وهذا الصالون يعبر عن لسان حال المجتمع وعن شعب مصر وحبها للشيخ زايد".





وأضاف راتب أن أهم شيء لدى الإنسان وطنه وأن الشيخ زايد كان صاحب رسالة ووطنى واستطاع أن يبنى دولة قوية من مجموعة من قبائل شتات وأصبحت الإمارت مقصد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.





وتابع راتب: "إننا نتطلع إلى أن نرد شىء من الدين إلى مواقف هذا الرجل الذى له محبة كبيرة فى قلوبنا، فالشيخ زايد له مواقف فيها أصالة وعروبة مع مصر ومع باقى الدول، ولذلك تظل مصر والمصريين مديونة لهذا الرجل.





كما تعرض المحور تغطية خاصة لمشاركة أمير الطرب العربى هانى شاكر احتفالية صالون المحور وتكريم السفير الإماراتى بالإضافة إلى الفنانة القديرة إلهام شاهين وبمشاركة نخبة من الأشقاء من دولة الإمارات والعلماء والمثقفين والفنانيين والإعلاميين.





تذاع التغطية الخاصة للاحتفال بالعيد الـ 47 للإمارات ومئوية الشيخ زايد عبر شاشة قناة المحور اليوم الأحد 2 ديسمبر من الخامسة مساءً وحتى الثانية عشر بعد منتصف الليل.