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"الليلة الكبيرة" ينير "العالي للمسرح".. الإثنين المقبل

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:51 م
الليلة الكبيرة ينير العالي للمسرح.. الإثنين المقبل
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شيماء عطية
 

قال الفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس، إن الفرقة تقدم أوبريت العرائس الشهير " الليلة الكبيرة" من إنتاج الفرقة، أشعار صلاح جاهين و إخراج صلاح السقا على مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية في تمام الساعة الحادية عشر صباحا يوم الاثنين المقبل الموافق ٣ من ديسمبر

و أضاف "نور" أن عرض "الليلة الكبيرة" يعد من العروض الأكثر جماهيرية و شعبية فى مصر، و هو أحد أهم ابداعات الفنان الكبير الراحل ناجى شاكر، و الذي وافته المنية هذا العام ، و العرض رغم مرور السنين الا ان الإقبال عليه في تزايد مستمر، مما يشجع الفرقة دائما على عرضه في مختلف المسارح و الجهات.

يذكر أن "الليلة الكبيرة " عرض بمؤسسة الاهرام خلال شهر نوفمبر الماضي حيث قامت المؤسسة بتكريم فريق عمل العرض. 

العرض من بطولة نجوم مسرح القاهرة للعرائس، كلمات صلاح جاهين ، ألحان سيد مكاوى، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجى شاكر، و من إخراج صلاح السقا
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