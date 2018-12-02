"الليلة الكبيرة" ينير "العالي للمسرح".. الإثنين المقبل





قال الفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس، إن الفرقة تقدم أوبريت العرائس الشهير " الليلة الكبيرة" من إنتاج الفرقة، أشعار صلاح جاهين و إخراج صلاح السقا على مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية في تمام الساعة الحادية عشر صباحا يوم الاثنين المقبل الموافق ٣ من ديسمبر

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و أضاف "نور " أ ن عرض "الليلة الكبيرة" يعد من العروض الأكثر جماهيرية و شعبية فى مصر، و هو أحد أهم ابداعات الفنان الكبير الراحل ناجى شاكر، و الذي وافته المنية هذا العام ، و العرض رغم مرور السنين الا ان الإقبال عليه في تزايد مستمر، مما يشجع الفرقة دائما على عرضه في مختلف المسارح و الجهات .



يذكر أن "الليلة الكبيرة " عرض بمؤسسة الاهرام خلال شهر نوفمبر الماضي حيث قامت المؤسسة بتكريم فريق عمل العرض.



