أهم الأوراق المطلوبة لحجز وحدة سكنية بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

أعلنت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن يوم الخميس الماضي 15/11/2018، هو أول يوم لجميع المواطنين (متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة)، للتقديم وسداد مقدمات الحجز، والتسجيل على الموقع الالكتروني، لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك بعد انتهاء الأسبوع المُخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.





وأكدت مى عبدالحميد، أن التقديم مستمر لمدة شهر كامل حتى يوم 15/12/2018، مع استمرار بيع كراسات الشروط طوال فترة الإعلان، موضحة أنه لا يوجد أسبقية سواء فى شراء كراسة الشروط، أو في حجز الوحدات المطروحة، وعلى من يرغب في مزيد من التفاصيل الخاصة بمواقع مكاتب البريد وتوقيتات العمل والمشروعات المطروحة، الاتصال على أرقام الهواتف الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق، وهى: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحاً وحتى 9 مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، وتستعرض الفر فيما يلى طريقة حجز الوحدات بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي وروابط التسجيل على موقع صندوق التمويل العقاري:





الأوراق المطلوبة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي





موقع صندوق التمويل العقاري من هنا وعلى المتقدم للحجز قبل التقديم تجهيز مجموعة من الأوراق المطلوبة والتي تشمل.

1- صورة من البطاقة الشخصية.

2- صورة إيصال كهرباء او مياه او غاز حديث.

3- قسيمة زواج، وشهادة ميلاد الأطفال.

4- في حالة الأرامل، يرفق بيانات المعاش من التأمينات.

5- “برنت” من التأمينات.





الأولوية في تخصيص شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي





في حالة زيادة عدد المتقدمين لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، تكون الأولوية عند التخصيص لبعض الفئات وهى بالترتيب:





1- المتزوج ويعول، وأيضا المرأة المطلقة وتعول، وأيضا الأرملة وتعول، والأولوية للأصغر سناً للمتقدم ثم الأسر الأكبر عدداً.

2- المتزوج وليس لديه أطفال، والأولوية أيضاً للأصغر سناً.