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"ماتيس" يصف "بوتين" بالمتعلم البطيء حول محاولة التدخل فى الانتخابات الأمريكية

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 11:13 ص
ماتيس يصف بوتين بالمتعلم البطيء حول محاولة التدخل فى الانتخابات الأمريكية
وزير الدفاع الأمريكى- جيمس ماتيس
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خاطر عبادة
 

اتهم وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس، الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بأنه "متعلم بطيء" الذى حاول مجدداً التدخل فى الانتخابات الأمريكية فى نوفمبر، مضيفا أنه لا يثق بالزعيم الروسى.


وجاءت تصريحات ماتيس في منتدى أمني في كاليفورنيا بعد يوم من إجراء الرئيس دونالد ترامب محادثات غير رسمية مع بوتين على هامش اجتماع مجموعة العشرين للدول الصناعية في الأرجنتين، بينما ألغى ترامب اجتماعًا رسميًا مع بوتين ، مشيرًا إلى معاملة روسيا لأوكرانيا.

 

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا أصبحت أكثر توتراً منذ توليه منصبه في العام الماضي، قال ماتيس: "لا شك أن العلاقة ساءت".

 

وأضاف "حاول بوتين مرة أخرى التدخل في انتخاباتنا في الشهر الماضي، ونحن نشهد مجهودًا مستمرًا على هذا المنوال"، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستتخذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن الديمقراطية الأمريكية.

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