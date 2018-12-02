ضبط 3 أطنان نحاس مخبأة داخل مقطورة بمنفذ السلوم

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة منفذ السلوم البري وجود بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية مخبأة بسيارة نقل بمقطورة قادمة من إحدى الدول العربية، والمتواجدة بالمنفذ دون قائدها.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص وتفتيش السيارة حيث أسفرت أعمالها عن ضبط ( 115 قالبا من معدن النحاس الخام وزنت حوالي 3 أطنان و130 كيلو جرام ) مخبأة بمخزن سري مصطنع بقاعدة الصندون الجانبي للسيارة بالمخالفة لقانون الجمارك، كما عُثر على رخصتي تسيير السيارة والمقطورة، وبالفحص أمكن تحديد مالك السيارة وقائدها القادم من إحدى الدول العربية، وقام بترك السيارة حال استشعاره بدقة تفتيش السيارات خشية ضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.