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الحبس سنة لـ 6 من أعضاء جماعة الإخوان في "التحريض على العنف بمنيا القمح"

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 11:05 ص
الحبس سنة لـ 6 من أعضاء جماعة الإخوان في التحريض على العنف بمنيا القمح
صورة أرشيفية
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إسلام علي وسمر السيد
 
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، حكمها في القضية رقم 444 جنايات منيا القمح لسنة 2015.

وعاقبت المحكمة، 6 من أعضاء جماعة الإخوان بمدينة منيا القمح، بالسجن لمدة سنة واحدة لكلٍ منهم؛ لتحريضهم على العنف.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين الـ 6 من أعضاء جماعة الإخوان بمركز منيا القمح؛ على خلفية اتهامهم بالإنضمام لجماعة الإخوان وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد مؤسسات الدولة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
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