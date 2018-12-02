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عاجل.. نائب إيطالي يحرج رئيسه بعد موقف بلاده المفاجئ من مصر في قضية "ريجيني"

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:36 ص
عاجل.. نائب إيطالي يحرج رئيسه بعد موقف بلاده المفاجئ من مصر في قضية ريجيني
ريجيني
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قال النائب البرلماني عن حزب "إخوة إيطاليا"، إدموندو سيريلي، إن رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبيرتو فيكو، وقع في خطأ مؤسسي وسياسي بإعلان قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر على خلفية قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016.

وأوضح خلال بيان له أمس، أن هذه الخطوة تعد علامة واضحة على أن سياسة مجلس النواب الإيطالي الحالية تصدر أحكام جاهلة على المستوى القانوني والمؤسسي".

وتابع أن الدائرة الحالية ليس لها أي علاقات سياسية مع دول أو حكومات أجنبية، كما ليس لديها الرغبة في عقد اجتماعات أو حوارات مع الحكومة الإيطالية وهو ما أكده من قبل رئيس الورزاء جوزيبي كونتي.

ونوه بأن قضية مقتل ريجيني مأساوية تعكس عجز الحكومات الإيطالية المتعاقبة على التعاون معها، وأن الجيش الإيطالي والمدنييي المشاركين في مهمات في لبنان وليبيا يتعرضون للخطر بسبب فقر العمل الحكومي.
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