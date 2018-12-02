مفاجأة بشأن تحرير سعر صرف "الدولار الجمركي"

قال رئيس مصلحة الجمارك ووكيل أول وزارة المالية، سيد نجم، إ ن الغرض من قرار رفع سعر الدولار الجمركي، هو حماية الصناعة المصرية.





وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، أمس، أن السلع التي تم فرض قرار الدولار الجمركي عليها، ترفيهية ولا تمس محدودي الدخل على الإطلاق.





وأضاف أن تطبيق قرار الدولار الجمركي سيجعل هناك منافسة حقيقية وعادلة بين السلعة المحلية والمستوردة من الخارج، مؤكدًا أن هذا القرار ستعود فائدته على محدودي الدخل من خلال إنشاء مستشفيات وإقامة عدد من المشاريع القومية.





ونوه بأن الدولة تفرض حوكمتها على التهريب الجمركي، حيث تم تزويد جميع المنافذ الجمركية بأحدث الأجهزة من أجل ضبط البضائع التي يتم تهريبها للخارج، وبأن الدولة حققت 45 مليون جنيه كحصيلة جمركية خلال 5 أشهر فقط.