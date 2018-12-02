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جنود فرنسيون يتبولون عند سياج سفارة قطر بباريس (صورة)

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 09:42 ص
جنود فرنسيون يتبولون عند سياج سفارة قطر بباريس (صورة)
سفارة قطر بباريس
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وكالات
 

رصدت قناة روسيا اليوم أثناء تغطية الاحتجاجات فى باريس مجموعة من رجال الشرطة الفرنسية، وهم يتبولون عند السياج المحيط بالسفارة القطرية فى باريس.

 

وتجدر الإشارة إلى أنه في العاصمة الفرنسية تستمر الاحتجاجات العنيفة ضد زيادة أسعار البنزين. وقد أسفرت الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين عن إصابة أكثر من 200 شخص بجروح. كما تم اعتقال أكثر من 150 شخصا.

 

جنود فرنسيون يتبولون عند سياج سفارة قطر بباريس (صورة)
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