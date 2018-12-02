الإسماعيلي : عنوان "غريب" لبطاقة عصام الحضري .. والحارس ليس من حقه الرحيل في يناير

أكد نهاد حجاج المستشار القانوني للنادي الإسماعيلي، إن الشئون القانونية أخطرت عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق والدراويش بموعد التحقيق معه على خلفية تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى بوروندي.





وقال نهاد حجاج في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ساعة مع شوبير، إنه تفاجيء خلال تجهيز خطاب التحقيق مع الحضري أن عنوان الحارس في بطاقتة الرقم القومي نفس عنوان مقر اتحاد الكرة المصري.





وأكمل: عصام الحضري "بيتلكك" لعدم حضوره التحقيق، مشيرا إلى أن إداري الفريق أرسل للاعب رسالة عبر هاتفه الشخصي بجانب أرسال إخطار على العنوان المتواجد في بطاقة الرقم القومي والعقد المبرم بين النادي والحارس".





وواصل: الشئون القانونية حددت موعد آخر للتحقيق مع الحارس وفي حالة عدم حضوره سيتم توقيع عقوبة عليه طبقا للائحة الموقع عليها الحارس الدولي السابق.





واختتم: ليس من حق الحارس الرحيل عن النادي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، دون موافقة مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لان عقده مع الفريق لمدة موسم وينتهي بنهاية الموسم الجاري، مشيرا إلى أن الحارس حصل على كل مستحقاته المالية ولا صحة لما تردد بوجود مستحقات متأخرة له لدى النادي".