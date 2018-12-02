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رئيس جامعة بنى سويف: إنشاء وحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 09:39 ص
رئيس جامعة بنى سويف: إنشاء وحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية
صورة أرشيفية
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احمد فتحي الدسوقي
 
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، عن موافقة مجلس الجامعة، على إنشاء وحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، كوحدة ذات طابع خاص تابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك فى إطار توجهات المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح رئيس الجامعة، فى بيان له، أن مهمة الوحدة هي رصد ودراسة المشكلات التي تعاني منها المحافظة، وإدراج تلك المشاكل ضمن الخطة البحثية للجامعة، وتكليف كليات الجامعة المتعددة كلًا في اختصاصة لعمل الدراسات العلمية اللازمة لإيجاد حلول عملية سريعة من خلال البحث العلمي، ثم عرض تلك الأبحاث على المجلس الأعلى للجامعات.

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