جامعة عين شمس تستضيف مهرجان "الهند علي ضفاف النيل"

يستضيف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مهرجان "الهند على ضفاف النيل"، يوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر 2018، بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة.





يأتي ذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا، برئاسة ا.د الدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ا.د عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمنسق المهرجان ا.د هند الهلالي، وإ شراف عام الأستاذ سمير عبد الناصر، أمين عام الجامعة، والاستاذ سهيل حمزة امين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





والجدير بالذكر أن المهرجان لديه مكانة خاصة، ويقدم من خلاله عروض معاصرة للموسيقى الكلاسيكية، والرقصات الهندية والفنون البصرية، ويحتفي هذا العام بالذكرى السبعين لاستقلال دولة الهند.





حيث يقدم المهرجان شكل جديد يبرز التنوع الثرى للأمة ويأتي ذلك في إطار التبادل الثقافي بين مصر والهند.





ومفاجأة قطاع خدمة البيئة وتنمية المجتمع لهذا العام فرقة نربتبانجان كاتاك كيندرا الهندية مع الفنانه بارمبتا ميترا وفرقتها.



