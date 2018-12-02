"بني سويف" تعقد الملتقى الأول للسلامة والصحة المهنية فى الصعيد

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، عن موافقة مجلس الجامعة على عقد الملتقى الأول للسلامة والصحة المهنية، وذلك للمرة الأولى فى جامعات الصعيد، وتحت رعاية وبحضور وزير القوى العاملة.



وأوضح رئيس الجامعة، فى بيان له، أن المؤتمر يهدف إلى نشر الثقافة والوعي فى مجال السلامة والصحة المهنية بهدف التعريف بأهمية السلامة والصحة المهنية لمختلف القطاعات الحكومية المختلفة، وبصفة خاصة الصحة والكهرباء والتعليم والإسكان والمرافق والطرق والنقل والبيئة والشباب والمياه والصرف الصحي.



وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الملتقي يأتي فى إطار اهتمام الدولة بكافة أجهزتها لرفع الوعي الوقائي بمقتضيات السلامة والصحة المهنية، موضحًا أن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية يتطلب تكاتف كافة الأطراف للوصول للهدف المنشود للإرتقاء بالإقتصاد المصري من خلال توفير بيئة عمل آمنة.

