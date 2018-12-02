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رئيس جامعة بنى سويف: إنشاء مركز تكنولوجيا الليزر والدعم الفني

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 09:26 ص
رئيس جامعة بنى سويف: إنشاء مركز تكنولوجيا الليزر والدعم الفني
صورة أرشيفية
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احمد فتحي الدسوقي
 
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، عن موافقة مجلس الجامعة على إنشاء مركز تكنولوجيا الليزر والدعم الفني كوحدة ذات طابع خاص تتبع معهد أبحاث وتطبيقات الليزر.

وأوضح رئيس الجامعة، فى بيان له، أن المركز يهدف إلى تعليم الطلاب وتدريبهم فى مجال بحوث وتكنولوجيا الليزر وعلومه، وذلك فى إطار تحقيق التميز محليًا وعالميًا فى مجال إعداد وتأهيل مستخدمى أجهزة الليزر بمختلف أنواعه، وتطوير المهارات العلمية والفنية للمستخدمين من خلال تقديم الخدمات المتنوعة.

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