مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد 2- 12- 2018 والقنوات الناقلة
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:30 صمنى شكري
يشهد اليوم الأحد والموافق 2- 12- 2018، عددًا من المباريات القوية محليًا وعربيًا وإفريقيًا لذلك ننقل لكم مواعيدها والقنوات الناقلة لها
موعد مباراة نهائي الكونفدرالية الإفريقية
فيتا كلوب × الرجاء البيضاوي المغربي: تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 1.
مواعيد أهم مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأحد
تشيلسي × فولهام: تلعب في تمام الساعة 2:00 بتوقيت القاهرة، على قناة بي ان سبورت 2.
أرسنال × توتنهام: في تمام الساعة 4:02 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 2.
ليفربول × إيفرتون: في تمام الساعة 6:15 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 2.
مواعيد أهم مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد
برشلونة × فياريال: في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة على بي إن سبورت 3.
جيرونا × أتلتيكو مدريد: في تمام الساعة 7:15 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 3.
مواعيد أهم مباريات الدوري الإيطالي اليوم الأحد
ميلان × بارما: في تمام الساعة 1:30بتوقيت القاهرة
روما × إنتر ميلان: في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 4.
مواعيد أهم مباريات الدوري الفرنسي اليوم الأحد
بوردو × باريس سان جيرمان: في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة على قناة بي إن سبورت 6.
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