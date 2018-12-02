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مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد 2- 12- 2018 والقنوات الناقلة

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:30 ص
مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد 2- 12- 2018 والقنوات الناقلة
أرسنال وتوتنهام
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منى شكري
 
يشهد اليوم الأحد والموافق 2- 12- 2018، عددًا من المباريات القوية محليًا وعربيًا وإفريقيًا لذلك ننقل لكم مواعيدها والقنوات الناقلة لها

موعد مباراة نهائي الكونفدرالية الإفريقية

فيتا كلوب × الرجاء البيضاوي المغربي: تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 1.

مواعيد أهم مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأحد

تشيلسي × فولهام: تلعب في تمام الساعة 2:00 بتوقيت القاهرة، على قناة بي ان سبورت 2.

أرسنال × توتنهام: في تمام الساعة 4:02 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 2.

ليفربول × إيفرتون: في تمام الساعة 6:15 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 2.

مواعيد أهم مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد

برشلونة × فياريال: في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة على بي إن سبورت 3.

جيرونا × أتلتيكو مدريد: في تمام الساعة 7:15 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 3.

مواعيد أهم مباريات الدوري الإيطالي اليوم الأحد

ميلان × بارما: في تمام الساعة 1:30بتوقيت القاهرة

روما × إنتر ميلان: في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 4.

مواعيد أهم مباريات الدوري الفرنسي اليوم الأحد

بوردو × باريس سان جيرمان: في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة على قناة بي إن سبورت 6.



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