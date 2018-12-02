الكشف عن مفاجأة "سليم الأنصاري" للمشاهدين في "كلبش 3"

كشف بيتر ميمي مخرج مسلسل "كلبش 3" النقاب عن الشخصية المنتظر أن يطاردها "سليم الأنصاري" الشخصية الرئيسية في العمل، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وكتب ميمي، عبر حسابه: "بعد الأمين زناتي وعاكف الجبلاوي، سليم الأنصاري في مواجهة أكرم صفوان في الموسم الثالث".





وفضل مخرج العمل عدم الافصاح عن الممثل الذي سيجسد الشخصية وتركه لخيال المشاهدين.



