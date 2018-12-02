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الكشف عن مفاجأة "سليم الأنصاري" للمشاهدين في "كلبش 3"

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 07:59 ص
الكشف عن مفاجأة سليم الأنصاري للمشاهدين في كلبش 3
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الفجر الفني
 

كشف بيتر ميمي مخرج مسلسل "كلبش 3" النقاب عن الشخصية المنتظر أن يطاردها "سليم الأنصاري" الشخصية الرئيسية في العمل، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

وكتب ميمي، عبر حسابه: "بعد الأمين زناتي وعاكف الجبلاوي، سليم الأنصاري في مواجهة أكرم صفوان في الموسم الثالث".

وفضل مخرج العمل عدم الافصاح عن الممثل الذي سيجسد الشخصية وتركه لخيال المشاهدين. 

يذكر أن "كلبش 2" شارك فى بطولته إلى جانب أمير كرارة كل من هيثم أحمد زكي، عبد الرحمن أبو زهرة، محمد محمود عبد العزيز، أحمد صلاح حسني، أشرف زكي، أحمد حلاوة، هالة فاخر، محمود البزاوي، دينا فؤاد، ريم مصطفى، محمد لطفي، ريم مصطفى، ضياء عبد الخالق وانتصار، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.


الكشف عن مفاجأة "سليم الأنصاري" للمشاهدين في "كلبش 3"
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