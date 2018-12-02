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بالوتيلي يشتبك مع باتريك فييرا

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:15 ص
بالوتيلي يشتبك مع باتريك فييرا
بالوتيلي
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دخل ماريو بالوتيلي مهاجم نيس في مشادة حامية مع باتريك فييرا المدير الفني للفريق، خلال لقاء جانجون الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، اليوم السبت، في إطار الجولة الـ 15 من عمر الدوري الفرنسي.

وذكرت صحيفة ليكيب أن ماريو بالوتيلي أبدى امتعاضه الشديد لقرار فييرا، باستبداله بعد مرور 75 دقيقة، ليشارك بدلًا منه بسام الصرارفي.

وأشارت إلى أن المهاجم الإيطالي دخل في نقاش ساخن مع مدربه، قبل خروجه من الملعب، كما باغت باتريك فييرا، بإلقاء أحد قفازيه، باتجاه الممر المؤدي إلى غرف خلع الملابس.

وكان ماريو بالوتيلي، قد فجر أزمة في بداية الموسم الجاري برفضه الانتظام في معسكر الإعداد، ليضغط من أجل الانتقال إلى صفوف أولمبيك مارسيليا.

ولم يسجل ماريو بالوتيلي، أي أهداف بقميص نادي نيس هذا الموسم، خلال مشاركته في 9 مباريات بالدوري الفرنسي.

المزيد عن: ماريو بالوتيلي باتريك فييرا الدوري الفرنسي اخبار الرياضة اليوم
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