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إيبارشية إسنا تشهد نشاط رعوي مكثف (صور)

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 07:16 ص
إيبارشية إسنا تشهد نشاط رعوي مكثف (صور)
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حازم رفعت
 
شهدت إيبارشية إسنا للأقباط الأرثوذكس، نشاط رعوى مكثف في الخدمة الرعوية، حيث استقبلت الايبارشية، القمص داوود لمعي، راعي كنيسة مار مرقس الرسول بمصر الجديدة، الذي عقد لقاء مع مجمع كهنة الايبارشية، بعنوان «صفات الكاهن»، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم باسنا.

كان الكاهن الضيف قد ألتقي بشعب إيبارشية إسنا، وألقى لهم كلمة عن الصلاة، فضلا عن لقاءة بالخادم والشباب، حيث حدثهم عن محاربة الخادم، ثم اختتم اللقاء باطباء الايبارشية.

يذكر أن الأنبا تكلا، أسقف إسنا وتوابعها سلم شهادات إتمام إعداد الخدمة لـ68 خادم مما أتموا هذه الدراسة بكنيسة السيدة العذراء مريم باسنا.
إيبارشية إسنا تشهد نشاط رعوي مكثف (صور)
إيبارشية إسنا تشهد نشاط رعوي مكثف (صور)
إيبارشية إسنا تشهد نشاط رعوي مكثف (صور)
إيبارشية إسنا تشهد نشاط رعوي مكثف (صور)
المزيد عن: كنائس إيبارشية أقباط إسنا
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