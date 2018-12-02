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زوجة المصري المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية تناشد السيسي التدخل "فيديو"

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 07:10 ص
زوجة المصري المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية تناشد السيسي التدخل فيديو
زوجة المهندس
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نعيم يوسف
 
قالت ابتسام مبروك، زوجة المهندس علي أبو القاسم، المصري المحكوم عليه بالإعدام، في السعودية، إنها علمت يوم الأربعاء الماضي، بأنباء عن قبول الطعن بشأن قضية زوجها.

وتابعت في مداخلة مع برنامج "هو ده" المذاع على قناة المحور الفضائية، ويقدمه طارق علام، أنه في اليوم التالي علمت أن هذه الأنباء غير حقيقية، وتم تأييد حكم الإعدام عليه، وزارة الخارجة طلبوا نتها أن تكتب "استرحام" للملك لإعادة فتح القضية.

وناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، النظر بعين الرحمة لزوجها، وإعادة فتح التحقيقات في القضية خاصة وأن الأجهزة الأمنية برأته من التهم المنسوبة إليه، لإتهامه بالإتجار في المخدرات.
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