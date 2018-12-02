أشهر قارئ نشرة في مصر يروي تفاصيل جديدة عن اغتيال السادات (فيديو)



وأوضح "حسن" في لقاء مع برنامج "مساء dmc " الذي تقدمه إيمان الحصري، على قناة dmc الفضائية، أنه بعد بدء ضرب النار اضطر هو والمصور الذي كان معه للزحف حتى جامعة الأزهر، لكي يذهب إلى التلفزيون، وبالفعل وصلوا لمبنى ماسبيرو، وكان الحرس الجمهوري قد استلمه وجهز لموجز الأنباء.



ولفت إلى أنه منذ هذا التوقيت بدأ التلفزيون في بث ما يعرف بـ"أهم الأنباء"، موضحا أن الجيش طلب من المذيعين أن يقولوا إن السادات أصيب في كتفه، رغم علمهم بأنه مات، لكي يفسدوا خطة الإرهابيين في الاستيلاء على الدولة.



وأشار إلى أن الجماعة الإرهابية كان لها فنيًا تابعًا لها في التلفزيون لديه شريط سوف يعرضه على التلفزيون يعلن قيام الدولة الإسلامية وتم القبض عليه.

روى خيري حسن، أشهر قارئ نشرة في مصر، تفاصيل جديدة عن حادث اغتيال الرئيس أنور السادات، والمعروفة باسم "حادث المنصة"، حيث كان متواجدًا بالقرب من المنصة التي اغتيل عليها الرئيس الراحل.