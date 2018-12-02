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عاجل.. هيفاء وهبي تنتفض ضد مروجي صورتها المفبركة في أول تعليق لها بعد انتشارها

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 05:23 ص
عاجل.. هيفاء وهبي تنتفض ضد مروجي صورتها المفبركة في أول تعليق لها بعد انتشارها
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عبرت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، عن انزعاجها الشديد إزاء مروجي صورها المزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الصورة المفبركة، مصحوبة بتعليق منها لكشف حقيقتها.


وقالت وهبي: "في صور نزلت لي فجأة متصورة من أكثر من سنة من مشهد في فيلم (خير وبركة) اللي ظهرت يه مشهد واجد كضيفة شرف، الصور تعرضت للفوتوشوب لأبدوا كما بديت يعني ملعوب فيها".


وأشارت إلى أن الصورة تسببت حملة بشعة لإرضاء جائعي شتيمة الأعراض ليل نهار بلا ملل.


ولفتت الانتباه إلى أنها قامت بابلاغ السلطات للتحري من وراء نشر هذه الصورة والتلاعب بها وفبركتها.

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