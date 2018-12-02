عضو سابق بلجنة الإفتاء بالأزهر: تناول لحوم القطط والكلاب حلال



وأضاف "نعمان"، في لقاء مع برنامج "صح النوم"، المذاع على قتاة LTC الفضائية، ويقدمه محمد الغيطي، أن القرآن يقول: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ"، كما يقول: "يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَاب".



وتابع عضو لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف سابقا، أن الإمام مالك أحل أكل الكلاب، لافتًا إلى أنه يرفض تناول لحوم الكلاب لأنه يعاف ذلك، مشيرا إلى أن الصين تأكل الصراصير والناس تعافها أيضا.

قال الدكتور سعيد نعمان، عضو لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف سابقا، إن أكل لحوم القطط والكلاب حلال، ولا يوجد أي شيء يمنعه، لافتا إلى أن القرآن لم يحرم تناول الكلاب.