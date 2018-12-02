رئيس "العربية للتصنيع": الهيئة تقوم بتصنيع الطائرة k8
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 06:21 صنعيم يوسف
أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة تعتبر شخصية اعتبارية ومستقلة عن القوات المسلحة، وتشرف عليها لجنة خاصة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وشدد "التراس"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، على أن الأصل في الهيئة هو صناعة الأنظمة الدفاعية للقوات المسلحة وتمتلك 13 مصنعا، وتقوم بتصنيع الطائرة k 8.
ولفت إلى أن هناك مفاوضات لإنتاج السيارة الكهربائية، مشددا على أن هناك العديد من الشركات العالمية تريد التعاون مع الهيئة.
وشدد "التراس"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، على أن الأصل في الهيئة هو صناعة الأنظمة الدفاعية للقوات المسلحة وتمتلك 13 مصنعا، وتقوم بتصنيع الطائرة k 8.
ولفت إلى أن هناك مفاوضات لإنتاج السيارة الكهربائية، مشددا على أن هناك العديد من الشركات العالمية تريد التعاون مع الهيئة.
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