رئيس "العربية للتصنيع": الهيئة تقوم بتصنيع الطائرة k8



وشدد "التراس"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، على أن الأصل في الهيئة هو صناعة الأنظمة الدفاعية للقوات المسلحة وتمتلك 13 مصنعا، وتقوم بتصنيع الطائرة k 8.



ولفت إلى أن هناك مفاوضات لإنتاج السيارة الكهربائية، مشددا على أن هناك العديد من الشركات العالمية تريد التعاون مع الهيئة.

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة تعتبر شخصية اعتبارية ومستقلة عن القوات المسلحة، وتشرف عليها لجنة خاصة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.