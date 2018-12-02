وجه سهير القيسي "المنفوخ" يستفز الجمهور.. وردها يخرس المنتقدين (صور)







ونشرت سهير القيسي صورة لها قديمة بدت وجنتيها فيها ممتلئتين، لتثبت لمنتقديها أن وجهها هكذا منذ بداياتها، وعلقت على الصورة قائلة : "صورتي السابقة عاملة ضجة و700 تعليق بوقت قصير تعليقا على خدودي والآدمن يوجهها بلوكات، استغرب هل الوجه الممتلئ بشكل طبيعي تهمة في هذا الزمن؟ أم أن العمق الفكري انعدم وأصبح التركيز على القشور؟ انشر صورتي هذه من بدايات الظهور في برنامج من العراق قبل سنوات ولايف دون رتوش".



وأضافت سهير القيسي قائلة: "شو اختلف اعتقد الآن الوجه انحف شكل الوجه الدائري كالتفاحة في العراق مألوف وليس بالغريب.. بالنهاية ركزوا دائما على فحوى المنشورات وكونوا أعمق من التوافه مع التقدير".











اضطرت الإعلامية العراقية سهير القيسي، أن توضح حقيقة نفخ وجنتيها بالفيلر، وذلك بعد أن اتهامها البعض بالقيام بهذا الإجراء بسبب أحدث صورها التي نشرتها على إنستجرام.سهير القيسي تعرضت لكم هائل من التعليقات السلبية والمتسائلة على إثر نشرها صورة، بدت وجنتهما منتفختين، مما دفع البعض للتأكيد لها أنها جميلة ولا داعي لنفخ وجهها بالفيلر، الأمر الذي دفعها للتعليق على الأمر بوضوح.