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موعد مباراة روما ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 04:44 ص
موعد مباراة روما ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
روما وإتتر ميلان
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تنتظر جماهير الساحرة المستديرة حول العالم موعد انطلاق مباراة روما مع إنتر ميلان والمقرر إقامتها يوم الأحد  الموافق 2- 12- 2018، في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

ويستعد روما لملاقاة إنتر ميلان على ملعب الأولمبيكو يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على قناة "بي إن سبورت 4" بصوت المعلق علي محمد علي.

ويحتل فريق روما المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة بينما يتواجد إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

وكان فريق روما قد فاز على أودينيزي بهدف دون رد، بينما إنتر ميلان قد انتصر على فروزينوني كالتشيو بثلاثة أهدال دون رد في الجولة الماضية من الكالتشيو الإيطالي.
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