تفاصيل أزمة علي وشوقي في وادي دجلة

كشف علاء علي لاعب بتروجت عن تفاصيل أزمته مع محمد شوقي المدرب العام السابق في وادي دجلة، والحالي للمنتخب الأوليمبي.





وقال علي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه كان يشعر ببعض الضيق قبل إحدى التدريبات وتحدث مع محمد شوقي فرد عليه بعصبية فنشبت الأزمة بينهما.





وأضاف علي أن أحمد حسام ميدو المدير الفني لدجلة وقتها، طالبه بالخروج من التدريب فألقى بقميص التدريب على الأرض، فوقع عليه ميدو غرامة بقيمة 50 ألف جنيه.





وأشار إلى أنه محمد شوقي بعد هذا الموقف لأنه يقدره ويحترمه كثيرًا ولا يوجد أي مشكلة معه.



