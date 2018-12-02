فنانة شهيرة ترفض الظهور بالمايوه.. وتكشف صلة قرابتها بنوال الزغبي













أكّدتْ الفنانة اللبنانية، ماغي بوغصن، رفضها التّام الظهور بالمايوه، لأنّها لا تُحبّ الجرأة الكبيرة في إطلالاتها، كما أنّها تشعر بالخجل، وبسبب أبنائها أيضًا، مضيفة، أنّها ليست ضدّ النجمات، اللاتي يرتدين هذا اللّباس.وتحدّثتْ بوغص، خلال استضافتها في برنامج "تحت السيطرة"، والذي تقدّمه الفنانة أروى، عن عمليات التجميل، مشيرة، إلى أنّها في حال عانتْ من تجربة فاشلة، ستخرج للعلن، لتقديم النصائح للسيدات، وتروي تجربتها. أمّا عن عمليات التجميل، التي أجرتها، فأكّدتْ، أنّها تلجأ للبوتوكس مرّة كلّ عام، أما شفاهها، فقد حقنتها منذ نحو 8 سنوات.كما تطرّقتْ الفنانة اللبنانية، خلال الحلقة، للحديث أيضًا، عن وعكتها الصحية، وذكرتْ بأنّها مرّت بتجربة صعبة، وعانتْ من مرض خطير، إلا أنّها تمكّنتْ من تجاوزه بـ"معجزة"، وهي الآن بصحة جيدة، إلا أنّها ما زالت تُعاني من المرض.وأوضحتْ، أنّها تُعاني من هذا المرض الخطير منذ 5 سنوات، وكان يجب عليها أنْ تخضع لعملية إزالة ورم حميد في الدّماغ، إضطرت على إثر ذلك إرسال أبنائها إلى أمريكا، لأنّها لا ترغب بأن يشاهدوها بهذا الوضع الصحيّ السيء.وبينّتْ بوغصن، أنّها تهيأت للعملية بشكل كامل، وتمّ تخديرها، كما أوشك الأطباء على حلاقة شعرها، إلا أنّ الطبيب أعلن وبشكل مفاجئ بعد تخديرها، أنّه لا داعي للعملية، وهو ما وصفته بـ"المعجزة"، وأنّها ستخضع للفحوصات كلّ فترة، من أجل الإطمئنان على صحّتها أكثر.ولفتتْ ماغي، إلى أنّ لديها فوبيا من قيادة السيارة تحت المطر، أو خلال الأحوال الجوية السيئة، ومستعدّة لإلغاء أيّ مشوار مهما كانت أهميته، حتى لا تقود في الحالات الجوية الصعبة.وبشأن صداقاتها، قالت الفنانة اللبنانية، إنّها تُلغي الصديقة من حياتها بشكل نهائيّ، في حال تحدّثتْ عنها بسوء، ولا يمكن أنْ تُجامل وتسامح، مشيرة، إلى أنّ صداقاتها قليلة جدًا، وأصدقائها من الوسط الفنيّ، هم: جيسي بو عبده، وسام صليبيا، وطارق سويد، وباسم مغنيه.أمّا عن زوجها، المنتج جمال سنان، فقد كشفتْ بوغصن، أنّه في حال إعجابه بفنانة جميلة، وقرر أن يتبنّاها فنيًا، فإنّها ستُقدم النصائح للفنانة، مؤكّدة، عدم غيرتها، لأنّها تثق بزوجها، فهو يختار بعين المُنتج والفنان، وليس لأهداف أخرى.وكشفتْ الفنانة اللبنانية، أنّ هناك صلة قرابة تجمعها بالفنانة نوال الزغبي، فوالدة الزغبي هي عمتها.وعلى الصعيد الفنيّ، قامتْ الفنانة اللبنانية مؤخرًا، بتصوير دورها في فيم Time out، والذي تجسّد فيه شخصية يارا ومن المقرّر عرضه قريبًا.