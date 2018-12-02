حقيقة رفع أسعار السجائر بعد زيادة سعر الدولار الجمركي

قال هانى أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومبانى ، إننا علمنا من مصادر رسمية بوزارة المالية أن التبغ لن ينطبق عليه القرار وسيظل بسعر الدولار الجمركى العادى نحو 16 جنيها، وسيطبق القرار على المنتجات تامة الصنع من الخارج مثل السجائر المستوردة وبالتالى لن يكون هناك زيادة فى أسعار التبغ أو أسعار السجائر الفترة المقبلة.





وأوضح أن قرار وزير المالية الخاص برفع قيمة الدولار الجمركى، لنفس قيمة الدولار فى البنك المركزى لن ينطبق على مواد التبغ الواردة من الخارج.

وقال أمان، إن القرار الموضح لذلك سيصدر صباح غد من وزارة المالية قبل جلسة التداول، بحيث لا تؤثر على السهم الذى يواصل الارتفاع منذ فترة ويقترب من سعره قبل أزمة الأسواق الناشئة وأسعار الفائدة العالمية، والتى أثرت بالسلب على البورصة.





وكان محمد معيط وزير المالية أصدر قرار أمس الجمعة قال فيه إنه بالنسبة لسعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية فأنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى مثل (الكافيار، الجمبرى، استاكوزا، اسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، اغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها) بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إلى جانب الواردات التى لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك وذلك بدءا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.



