تعرف على الشخصية التي يجسدها توم هانكس في فيلم "بينوكيو"
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 02:58 ص
صرحت شركة "ديزني" للرسوم المتحركة أن النجم الأمريكي الشهير، توم هانكس، يجري محادثات في الفترة الحالية من أجل القيام بشخصية "جيبتو"، في فيلم اللايف أكشن القادم من ديزني "بينوكيو".
ومن المعروف أنه يكتب قصة الفيلم ويخرجه جييرمو ديل تورو، وسيكون فيلمًا موسيقيًا سوداويًا، ويتم تصويره بتقنية الـ "Stop-Motion" التي اشتهرت بها أفلام الأنيميشن في التسعينيات، مثل: "The Nightmare before Christmas"، و"Corpse Bride"، ولم يتم الإفراج حتى الآن عن أي تفاصيل أخرى تخص الفيلم، مثل: تاريخ صدوره، أو النجوم الذين يؤدون الأداء الصوتي فيه.
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