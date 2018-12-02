إنجازات رامون دياز المدير الفني المحتمل للأهلي

قبل ساعات قليلة من إعلان المدير الفني الجديد للأهلي خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي تم إقالته نظرًا لسوء النتائج الذي شهدها الفريق في أخر أيامه وبعد ضياع كلًا من بطولة إفريقيا بعد خسارة النهائي أمام الترجي التونسي، وبعد الخروج المبكر من بطولة كأس زايد للأندية "البطولة العربية".





باتت الجماهير في حالة ترقب لمعرفة من الذي سيقود الفريق خلال الفترة القادمة ويتمكن الفريق تحت قيادته من العودة لنغمة الانتصارات ومنصات التتويج من جديد، وأصبحت الجماهير تتكهن أسم المدير الفني وإلى أي مدرسة ينتمي وما هي الطريقة التي سيتبعها مع الفريق وما هي الانجازات التي حققها خلال مسيرته.





وتوقفت تلك الأسئلة بعدما بات مؤكدًا تعاقد النادي الأهلي مع الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لنادي الهلال السعودي.





ويرصد لكم موقع "الفجر الرياضي" الانجاز التي حققها الأرجنتيني دياز مع الفرق التي قادها.





التجربة الأولي مع ريفر بليت وينتعش بالبطولات





بدأ دياز مشواره التدريبي مع نادي ريفر بليت فور والذي قده بعد اعتزاله لكرة القدم





ونجح في قيادتهم للعديد من الإنجازات بتحقيق بطولة الدوري الأرجنتيني (أبراتورا) 4 مرات بالإضافة إلى بطولة الكوبا ليبرتادوريس، والدوري الأرجنتيني، وبطولة السوبر لأندية أمريكا الجنوبية.





أوكسفورد يونايتد والمحصلة صفر بطولات





تولى دياز فريق أوكسفورد يونايتد الإنجليزي، وخاض الفريق تحت قيادته 25 مباراة، وحقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 7 وخسر 8، ولم يحقق الفريق أي بطولات معه.





سان لورينزو ولقب الدوري الأرجنتيني





عاد بعد ذلك إلى بوابة الدوري الأرجنتيني، وأصبح مديرًا فنيًا لفريق سان لورينزو لمدة موسم واحد وحصل معه على لقب الدوري الأرجنتيني.





كلوب أمريكا وإقالة غير مسبوقة من الفريق





انتقل دياز بعد ذلك إلى فريق أمريكا كلوب المكسيكي، ولكن سرعان ما تمت إقالته من منصبه نظرًا لسوء النتائج التي قدمها الفريق تحت قيادته.





قيادة منتخب بارجواي ويحقق معه المركز الرابع





تولى دياز تدريب منتخب باراجواي و تمكن معه من تحقيق المركز الرابع في بطولة “كوبا أمريكا”، التي أقيمت في تشيلي عام 2015.





الهلال السعودي وإنجاز غير مسبوق





أنهى رامون مسيرته مع منتخب باراجواي، ليتولى مهمة فريق الهلال السعودي، وخلال تواجده مع الزعيم قاده إلى تحقيق بطولتي الدوري والكأس موسم 2016/2017 كما وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2017 الذي خسره أمام أوراوا الياباني.



