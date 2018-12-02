10 محطات تدريبية في مسيرة رامون دياز مدرب الأهلي المحتمل

أصبح الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لفريق الهلال السعودي قريبًا من تولي القيادة الفنية للأهلي خلال الفترة المقبلة خلفًا لـ"باتريس كارتيرون" الذي تمت إقالته من تدريب الفريق الأحمر عقب الخروج من البطولة العربية للأندية على يد الوصل الإماراتي.

وذكرت تقارير صحفية اليوم السبت، أن إدارة الأهلي توصلت إلي إتفاق نهائي مع الأرجنتيني رامون دياز لقيادة الفريق الأحمر خلفًا لـ"كارتيرون"، وأنه سيتم الإعلان رسميًا عن توليه تدريب الفريق خلال الساعات المقبلة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير مسيرة الأرجنتيني "رامون دياز" مدرب الأهلي المُحتمل:-

- وُلد رامون أنخيل دياز في 29 أغسطس لعام 1959 (58 عامًا) في مدينة "لا ريوخا" في الأرجنتين، كان يلعب في مركز المهاجم، بدأ مسيرته الكروية عام 1978 مع نادي ريفر بليت الأرجنتيني ولعب ضمن صفوفه 3 سنوات وشارك في 123 مباراة وسجل 57 هدف.

- عقب رحيله عن ريفر بليت اتجه "رامون دياز" لقارة أوروبا وتنقل بين عدة أندية أبرزها، نابولي وأفيلينو وفيورنتينا وإنتر ميلان في إيطاليا خلال الفترة من 1982 وحتي 1989، ولعب في الدوري الإيطالي 189 مباراة وسجل 54 هدف.

توجه "دياز" لفرنسا وإنضم لصفوف نادي موناكو وتدرب تحت قيادة مدرب أرسنال الحالي آرسين فينجر وشارك معه في 60 مباراة وسجل 24 هدف، ثم عاد عام 1991 إلي ريفر بليت وشارك معه في 52 مباراة وسجل 27 هدف، واختتم مشواره الكروي ضمن صفوف فريق يوكوهاما مارينوس عام 1995 بعدما سجل معه 55 هدفًا في 83 مباراة.

- حقق "دياز" عدة بطولات مع الأندية التي لعب لها أبرزها، لقب الدوري الأرجنتيني 5 مرات مع ريفر بليت، ولقب الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان موسم 1988/1989، وكأس فرنسا مع موناكو موسم 1990/1991، كما توج مع منتخب الشباب الأرجنتيني بلقب كأس العالم عام 1979.

- بدأ رامون دياز مسيرته التدريبية مع فريق ريفر بليت عام 1995 واستمر معه حتي ديسمبر لعام 2002، وحقق معه لقب الدوري الأرجنتيني "أبراتورا" 4 مرات أعوام (1996، 1997، 1999، 2002) كما فاز معه بلقب الدوري الأرجنتيني "كلاوسورا" عام 1997 وكأس سوبر أمريكا الجنوبية في نفس العام ، وكأس كوبا ليبرتادوريس 1996.

- انتقل "رامون دياز" لقيادة فريق أكسفورد يونايتد الإنجليزي في ديسمبر 2004 واستمر معه حتي مايو 2005 (146 يومًا) وخاض معه 25 مباراة (10 فوز – 7 تعادل – 8 هزيمة)، ولم يحقق أي بطولة.

- تولي رامون دياز قيادة فريق سان لورنزو في يناير 2007 واستمر معه حتي يونيو 2008، وخاض معه 47 مباراة (25 فوز – 11 تعادل – 11 هزيمة) وحقق معه الدوري الأرجنتيني "كلاوسورا".

انتقل "دياز" لقيادة فريق كلوب أمريكا المكسيكي واستمر معه حتي فبراير 2009 وقاده في 24 مباراة (7 فوز – 8 تعادل – 9 هزيمة)، عاد عام 2010 لقيادة سان لورنزو مجددًا واستمر معه 297 يومًا فقط وقاد الفريق في 30 مباراة (10 فوز – 9 تعادل – 11 هزيمة)، ولم يحقق أي إنجاز يذكر.

- في سبتمبر عام 2011 تعاقد نادي إندبندينت الأرجنتيني مع رامون دياز لقيادة الفريق ورحل بعد عدة أشهر بسبب سوء النتائج، في نوفمبر 2012.

تولي "دياز" قيادة فريق ريفير بليت مجددًا، واستمر معه عامين قاد الفريق في 65 مباراة (30 فوز – 17 تعادل – 18 هزيمة) دون أن يحقق أي بطولة.

- في عام 2014 تولي "رامون دياز" قيادة منتخب باراجواي واستمر معه عامين خاض خلالها 20 مباراة (4 فوز – 8 تعادل – 8 هزيمة)، وحصل معه علي المركز الرابع في بطولة كوبا أمريكا 2015.

توجه المدرب الأرجنتيني إلي السعودية وتولي قيادة الهلال السعودي في أكتوبر 2016 ولكنه رحل سريعًا في مارس الماضي بعدما خاض معه 65 مباراة (42 فوز – 17 تعادل – 6 هزيمة)، وفاز معه بلقب الدوري وكأس السعودية ووصيف دوري أبطال آسيا.

قاد "دياز" فريق اتحاد جدة السعودي في الموسم الحالي، ولكنه حقق معه نتائج مُخيبة، وخسر لقب السوبر السعودي أمام الهلال، كما قاد الفريق لمؤخرة الدوري، مما دفع إدارة الإتحاد لإقالته من تدريب الفريق.