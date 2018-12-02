قصة الفستان الشفاف الذي تحاكم بسببه رانيا يوسف بتهمة الفعل الفاضح





نشرت الفنانة رانيا يوسف، بيانا اليوم تعتذر فيه عن الملبس الذي ظهرت به في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وجاء في البيان الذي نشر في صفحتها على (فيسبوك) "لم أكن أقصد الظهور بشكل يثير حفيظة وغضب الكثيرين ممن اعتبروا الفستان غير لائق".





وأضافت "من الممكن أن يكون خانني التقدير حيث ارتديت الفستان للمرة الأولى، آراء مصممي الأزياء ومتخصصي الموضة غالبا ما تؤثر علي قرارات اختيار الملابس" مضيفة أنهم ربما أخذوا في الاعتبار أنها ستظهر به في مهرجان دولي.





وقال المحامي عبد الرازق شاكر أحد مقيمي الدعوى إن الظهور بالفستان الكاشف "إهانة للمصريين وللفنانين ومينفعش أولادنا والناس تشوف دا على التلفزيون".





وأضاف "اتهمناها في الدعوى بالفعل الفاضح وخدش الحياء العام".





وكانت نقابة المهن التمثيلية قد أصدرت بيانا بعد المهرجان جاء فيه أن الملبس الذي ظهرت به بعض الممثلات في الافتتاح والختام "لا يتوافق مع تقاليد المجتمع (المصري) وقيمه وطبائعه الأخلاقية، الأمر الذي أساء لدور المهرجان والنقابة المسؤولة عن سلوك أعضائها" العام.





وأضاف البيان "سوف تقوم النقابة بالتحقيق مع من تراه تجاوز في حق المجتمع وسيلقى الجزاء المناسب".





وتصدرت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر، بسبب الفستان الذي أطلت به في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ40.





وفي أول تعليق لها على "الفستان الأزمة" قالت رانيا يوسف إن "المهرجان فعالية دولية مهمة ولا بد أن يظهر بشكل مشرف، وعلى الفنانين أن يظهروا فيه بأفضل شكل ممكن"، وهو ما تراجعت عنه ببيانها اليوم.







