تفاقم إصابة خالد قمر بسبب الزمالك

أكد خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري أنه شارك في مباراة الزمالك بكأس زايد وهو مصاب وذلك رغم فوزه فريقه في ركلات الترجيح بدور الـ16.

وقال خالد قمر في تصريحات خاصة إلى "الفجر الرياضي": "كنت أعاني من شد في عضلة السمانة قبل مباراة الزمالك ولم أخضع للأشعة وتناولت العديد من الادوية للتسكين".

وأضاف خالد قمر: "قبل نهاية الشوط الاول شعرت بألم كبير ، وبين شوطي المباراة حصلت على مسكنات لاستكمال المباراة، ولكني عانيت قبل نهاية المباراة وتم استبدالي".

وتابع : سأخضع ظهرا للرنين للوقوف على حجم الإصابة للتحامل على نفسي واللعب أمام الزمالك".