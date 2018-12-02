سر ضياع صفقة "علاء" من الأهلي

أكد علاء علي لاعب فريق بتروجت أن جاريدو المدير الفني السابق للنادي الاهلي طلب ضمه وقت ولايته، ولكن التجنيد كان عائقًا

وقال علاء فى تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد": "كنت على وشك الانضمام للأهلي ولكن التجنيد كان سببا فى انتهاء المفاوضات مع الأحمر وانضممت للجيش".

وأضاف: "الزمالك بيتي، 18 عاما بين جدرانه، ولا أمانع اللعب فى الأهلي إذا لم يحتاجني الزمالك".