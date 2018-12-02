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مصطفي يونس: أرفض تدريب الأهلي

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:59 ص
مصطفي يونس: أرفض تدريب الأهلي
مصطفى يونس
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ندى شعبان
 
تحدث مصطفي يونس عن عودته كمدير فني للنادي المصري البورسعيدي بعد فترة غياب استمرت لمدة ٨ سنوات.

وقال يونس خلال تصريحاته، ببرنامج "ملعب أون"، المذاع عبر فضائية"اون سبورت": "استقبلت الخبر بمسؤولية كبيرة فأنا لدي موهبة التدريب منذ أن كنت ألعب الكرة في الشارع.. تم عرض اسمي على انديه بعدما فشل المديرين الفنيين خلالها وتم الرد هنتعامل معاه ازاي".

واستكمل يونس" "أنا احترم نفسي وأحترم من عاد إلي الحياة وأحترم تعاقدي مع مسؤلي المصري وانا مستمر معهم حتى لو عرض عليا تدريب الأهلي سأرفض".

ووجه يونس رسالة لجماهير المصري قائلًا: "النادي يحتاج لدعمكم وأنا لم أتحمل مسؤولية المصري بمفردي ولكن هي مسؤولية على عاتق الجماهير".



المزيد عن: مصطفى يونس تدريب الاهلي المصري البورسعيدي الاهلي
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