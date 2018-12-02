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علاء علي: جمهور الزمالك الأفضل في العالم ولم أتحمل عصبية حسام حسن

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:46 ص
علاء علي: جمهور الزمالك الأفضل في العالم ولم أتحمل عصبية حسام حسن
حسام حسن
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أحمد شاكر
 

أكد علاء علي لاعب بتروجت أن جمهور الزمالك هو الأفضل في العالم لأنه يؤازر الفريق باستمرار مهما كانت الظروف.


وقال علاء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لم أشعر بأي ضغط مع جمهور الزمالك بالرغم من عدده الكبير للغاية، وكنت أشعر براحة كبيرة".

 

وأكمل: "ظهوري بمستوى جيد ساعدني على وجود ردود فعل جيدة من قبل الجماهير، وحتى الآن يطالبوني بالعودة، ومن ناحيتي أتمنى الإعتزال بقميص الأبيض".

 

 

وشدد على أن "عصبية" حسام حسن المدير الفني الأسبق للمصري كانت سببا فى رحيله عن الفريق البورسعيدي فى ذلك الوقت.

 

وتابع: "حسام حسن استبعدني من إحدى مباريات المصري بعد ازمتي مع احد مشجعي الفريق.. اشتكبت كلاميا مع أحد المشجعين بعد ما قال لي شد حيلك بطريقة غير جيدة ولم أتحمل بعد ذلك عصبية حسام حسن وطلبت الرحيل ووافق على انضمامي لبتروجت".

 

المزيد عن: علاء علي حسام حسن المصري البورسعيدي الزمالك اتحاد الكرة أخبار اتحاد الكرة
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