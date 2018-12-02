برلماني إيطالي: قطع مجلس النواب للعلاقات الدبلوماسية مع مصر خطأ سياسي ومؤسسي

قال إدموندو سيريلي البرلماني في حزب "إخوة إيطاليا"، إن رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو، في خطأ ليس فقط مؤسسي ولكن أيضا خطأ سياسي بإعلان قطعة العلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا ومصر على خلفية قضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجيني في مصر عام 2016، وهو ما يعتبر علامة واضحة على أن سياسة مجلس النواب الإيطالي الحالية تصدر أحكام جاهلة على المستوى القانوني والمؤسسي.





وأكد سيريلي، في بيان له، أن الدائرة الحالية ليس لها أي علاقات سياسية مع دول أو حكومات أجنبية كما ليس لديها الرغبة فى عقد اجتماعات أو حوارات مع الحكومة الإيطالية، وهو ما أكده من قبل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.





وأشار إلى أن قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجينى قضية مأساوية تعكس عجز الحكومات الإيطالية المتعاقبة على التعاون معها، موضحًا أنه لابد من تقديم المخابرات الإيطالية طلب رسمى لمخابرات بريطانيا وفرنسا للتوصل لحقيقة مقتل ريجيني لأن ذلك دور المخابرات فى القضية.





ومن ناحية آخرى قال إن الجيش الإيطالي والمدنيين المشاركين فى مهمات في لبنان وليبيا يتعرضون للخطر بسبب فقر العمل الحكومي.



