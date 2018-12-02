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حملة عربية لاختيار الأمير محمد بن سلمان الشخصية الأكثر تأثيرًا في العالم

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:31 ص
حملة عربية لاختيار الأمير محمد بن سلمان الشخصية الأكثر تأثيرًا في العالم
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فهمي غالي
 

أطلق اللوبي العربي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حملة باللغتين العربية والإنجليزية، لدعوة الجميع بالعالم للتصويت لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، لاختياره الشخصية الأكثر تأثيرًا في العالم في استفتاء مجلة التايم الأمريكية.


وقال الإعلامي طارق أبوزينب أحد أفراد الحملة الإعلامية، إن الحملة تطوعية لمساندة الأمير محمد بن سلمان، ويقودها محبين لسمو ولي العهد.


وأوضح "أبوزينب" في تصريحات له، أن الحملة ردًا على استهداف السعودية وولي العهد بطريقة حضارية إعلامية، لتؤكد أن الأمير محمد بن سلمان قامة عربية وصاحب رؤية 2030 الاقتصادية، حيث يعمل على إعادة أمجاد الدول العربية مرة آخرى.


وأشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان، استطاع أن يبرهن من خلال حضوره قمة العشرين بالأرجنتين بأنه صاحب حضور قوي بين قادة وزعماء الدول الكبرى.


وأعرب الإعلامي، عن أمله أن يكون في شرف استقبال ولي العهد السعودي مع جموع السعوديين، بعد عودته من حضور قمة العشرين، ليعبر عن فرحته بعودته.

 

وللمشاركة في الحملة يمكن اتباع الخطوات التالية:-

1-  الذهاب إلى الرابط بالضغط هنا ومن ثم إلى الدائرة الزرقاء ثم اضغط على (Vote now ) .

2- تظهر لك صور الشخصيات واختر شخصية ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان فأختر Yes بدون تردد.


واستطاعت الحملة أن تعد سلسلة محتويات من الفيديوهات المصورة باللغة الإنجليزية والعربية والألمانية، يتحدث بها الإعلامي اللبناني طارق أبوزينب وزميلته الأمريكيةSharon Collins   وعدد كبير من النشطاء والإعلاميين وطلاب سعوديين في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، لتحفيز ومساعدة المواطنين بالعالم على التصويت لولي العهد.

المزيد عن: مبادرة حملة تويتر بن سلمان السعودية
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