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الصقر: بيراميدز الأقرب لضم عبد الله السعيد

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:32 ص
الصقر: بيراميدز الأقرب لضم عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
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ندى شعبان
 

كشف أحمد حسن المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز عن إمكانية ضم عبد الله السعيد لاعب نادي الأهلي السعودي إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير.

 

وقال الصقر خلال تصريحاته ببرنامج "ملعب أون"، المذاع عبر فضائية"اون سبورت" إنه لا يعتقد في عودة عبد الله السعيد حاليا نظرًا لأنه يؤدي بشكل جيد مع فريقه في الدوري السعودي.

 

وأضاف الصقر: "إذا احتاج حسام حسن ضم السعيد سنتعاقد معه على الفور وحال عودة السعيد للدوري المصري سيكون الأقرب أن ينضم لصفوف نادي بيراميدز".

 

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