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فضل يعلن إنهاء صفقة محمد محمود في شهر سبتمبر (صورة)

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:30 ص
فضل يعلن إنهاء صفقة محمد محمود في شهر سبتمبر (صورة)
محمد محمود
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علي نبوي
 
علق محمد فضل مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، على إبرام النادي الأحمر لأول صفقاته الشتوية لدعم الفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع محمد محمود لاعب وادي دجلة لمدة ٤ مواسم ونصفظ.

ونشر فضل على حسابه بموقع التواصل "انستجرام" صور توقيع اللاعب على عقود انضمامه للأهلي مع حسام غالي ونادر شوقي وكيل اللاعب، وكتب :"مخلصين شغلنا الحمد لله من شهر ٩ وتم التنفيذ اليوم.. والقادم أفضل".
فضل يعلن إنهاء صفقة محمد محمود في شهر سبتمبر (صورة)
المزيد عن: وادي دجلة محمد محمود محمد فضل صفقات الدوري المصري الاهلي
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