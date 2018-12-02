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رئيس "مصر الثورة": مصر تعود بقوة لدورها الريادي في المنطقة

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:33 ص
رئيس مصر الثورة: مصر تعود بقوة لدورها الريادي في المنطقة
الدكتور حسين أبو العطا
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قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "مصر الثورة"، إن معرض "إيديكس 2018" أول معرض للأسلحة يُقام على أرض مصر، والذي بدوره يضع مصر على خريطة الصناعات الدفاعية في العالم، مؤكدا على أن من ينظم هذه المعارض دول كبرى لديها صناعات دولية كبير، ومصر تستحق أن تكون في هذه المكانة.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان أصدره منذ قليل، أن مصر تعود بقوة لدورها الريادي في المنطقة، وتعود أيضا لوزنها وثقلها في محيطها الأفريقي والعربي، مشيرا إلى أن تنظيم مصر لمعرض "إيديكس 2018"، يثبت أنها دولة تمتلك صناعة دفاعية قوية.

وأوضح رئيس "مصر الثورة": "بعد ثورة 30 يونيو رفض العالم إعطاء مصر أسلحة، لكن اليوم الشركات والدول ستشارك في معرض للسلاح بالقاهرة، وتحولنا من دولة ممنوع عنها السلاح إلى دولة فيها تعرض فيها دولا عديدة أحدث ما أنتجته من سلاح".

جدير بالذكر أن معرض "إيديكس 2018" يقام في مصر في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2018.
المزيد عن: مصر الثورة مصر الدكتور حسين أبو العطا إيديكس 2018 أخبار مصر
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