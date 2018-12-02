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"الإبراشي" يكشف عن طلب غريب لفتاة التروسيكل

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:27 ص
الإبراشي يكشف عن طلب غريب لفتاة التروسيكل
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كساب أحمد
 
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مروة العبد الشهيرة بفتاة التروسيكل لم تطلب منه شيئا سوى "مج" برنامج " كل يوم" للاحتفاظ به كذكرى.

وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت: "قمة التواضع والنقاء، عشان كده ربنا بيعطيها، ويفتح لها الأبواب بشكل كبير جدًا".

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الخميس الماضي، بقصر الاتحادية المواطنة "مروة العبد"، المعروفة إعلاميًا بـ"سائقة التروسيكل".

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أشاد بها كنموذج مشرف للمثابرة والاجتهاد وقدوة للشباب في الإصرار والكفاح.

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