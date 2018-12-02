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أستاذ علوم سياسية: 15% من سكان فرنسا يعيشون تحت خط الفقر

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 02:23 ص
أستاذ علوم سياسية: 15% من سكان فرنسا يعيشون تحت خط الفقر
مظاهرات فرنسا
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داليا الحسين
 
قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية، إن معدلات البطالة في كل أوروبا مرتفعة للغاية وبصفة خاصة في فرنسا، باستثناء ألمانيا وإنجلترا، مشيرًا إلى أن إصرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على موقفه سيكون خطأ شديد إذا تزايدت حشود حركة السترات الصفراء.

وأضاف "عبد الفتاح"، مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر قناة "CBC"، مساء السبت، أن ماكرون يخطو خطوات واسعة نحو سياسات تقشفية لكنه لا يقدم أي حلول للمجتمع.

وأشار إلى أن الفئات الدنيا لا تكسب الكثير، والدولة الفرنسية يراها بعض مواطنيها أنها لا تقوم بدورها في حماية الفقراء، موضحًا أن 15% من سكان فرنسا يعيشون تحت خط الفقر، وهي نسبة متقاربة مع بلجيكا، وتزداد عن ذلك في إيطاليا وإسبانيا.

يشار إلى أن حركة "السترات الصفراء" نظمت منذ عدة أيام مظاهرات فى العاصمة الفرنسية باريس، مطالبين باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون، بسبب رفع أسعار الوقود في البلاد.
المزيد عن: معتز عبدالفتاح فقر فرنسا توك شو باريس
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