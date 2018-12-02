ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

موقع خليجي: المملكة جلست على طاولة الكبار في قمة العشرين (فيديو)

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:06 ص
موقع خليجي: المملكة جلست على طاولة الكبار في قمة العشرين (فيديو)
طباعة
وكالات
 
قال "مداد نيوز" إن جهود المملكة في محاربة التطرف والإرهاب، ودورها الاستراتيجي في استقرار أسعار النفط عالميا، جعلها تجلس على طاولة الكبار في قمة العشرين.

وأوضح أن مشاركة الأمير محمد بن سلمان لفتت أنظار العالم، مبينا أن الرئيس الأرجنتيني استقبل ولي العهد بترحاب شديد، فيما نقلت الصحف العالمية المصافحة الحارة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبين الأمير محمد بن سلمان.

المزيد عن: مداد نيوز محمد بن سلمان محاربة التطرف والإرهاب قمة الأرجنتين رئيس الارجنتين المملكة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
تشيلسي
x
14:00
فولهام
آرسنال
x
16:05
توتنهام هوتسبير
ليفربول
x
18:15
إيفرتون
الدوري السعودي
النصر
x
16:45
الوحدة
الاتحاد
x
17:15
الحزم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
x
19:30
فياريال
الدوري الإيطالي الدرجة A
ميلان
x
13:30
بارما
روما
x
21:30
انتر ميلان
كأس مصر
المصري البورسعيدي
x
17:00
الجزيرة مطروح
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
x
21:00
الرجاء الرياضي - المغرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/2/2018 12:50:04 AM