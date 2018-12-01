الإثنين: زاهي حواس يحكي أسرار الفراعنة بمعهد الجيزة للهندسة والتكنولوجيا

ينظم معهد الجيزة العالي للهندسة بالتعاون مع مركز زاهي حواس للمصريات محاضرة لعالم الاثار المصرية الدكتور زاهي حواس يوم الاثنين القادم في تمام الثانية عشر ظهرا.

ويتناول من خلال الندوة أسرار الفراعنة وبناء الأهرامات وأسرار أبو الهول ووداي الملوك والمومياوات الملكية؛ وعن الحفائر التي يقوم بها في الاقصر؛ وعن قصة نجاحه وزيارة المشاهير لمصر.



