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سما المصري: "الحجاب حلو بس مش هلبسه دلوقتي"

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:29 ص
سما المصري: الحجاب حلو بس مش هلبسه دلوقتي
سما المصري
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رقية جمال
 
عقبت الفنانة سما المصري، على ما أثير حول أنها سوف ترتدي الحجاب وأنها ستصبح رابعة العدوية، لافتة إلى أنها عقب إصابتها بجرثومة المعدة، أردت أن ترتدي ملابس محتشمة وتلتزم في ملابسها نوعًا ما.

وأكدت "المصري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي ببرنامج "صح النوم" على فضائية "ltc"، اليوم السبت، أنها اكتشفت أن بعض الفتيات كانت تقلدها في ملابسها، وهذا سبب ضيق لها.

وتابعت: "أنا مش هلبس حجاب، الحجاب حلو بس أنا مش مقتنعة، ومش هلبسه دلوقتي، بحاول إلتزم في لبسي بس".
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